Ulike Air10 מכשיר להסרת שיער בטכנולוגיית IPL | טמפרטורת מגע -5°C
טמפרטורת מגע של -5.1°C להפחתת חום ואי־נוחות
הפחתת שיער של עד 96% תוך שבועיים בלבד
טיפול מלא לכל הגוף תוך 10 דק' בלבד
טיפול עדין, בטוח ומאושר על ידי ה-FDA
אישור מכון התקנים האירופאי, האמריקאי והישראלי
פותח במיוחד לחוויית טיפול עדינה ונוחה גם לעור רגיש
עור חלק לאורך זמן, ללא טיפולים תכופים
מסיר בקלות גם שיער עקשן במיוחד
מערכת קירור מתקדמת Sapphire Ice-Cooling™
מחיר מכירה 2,199.00 ₪ מחיר רגיל 2,690.00 ₪
טכנולוגיה
- טכנולוגיית IPL מתקדמת להחלשת שורש השערה והפחתת צמיחה
- Dual Lights – נורת טיפול כפולה לדיוק ובטיחות מרבית
- SkinSensor – חיישן חכם להתאמת עוצמה לפי גוון העור
- Sapphire Ice Cooling – קירור כפול עד 5.1- מעלות לנוחות בזמן הטיפול
- 900,000 הבזקים לאורך חיי המכשיר
- 4 מצבי טיפול: מהיר, נורמלי, גבוה ו־SHR
- עוצמת אנרגיה מרבית עד 26J (במצב SHR)
תוצאות
- תוצאה קלינית של עד 96% הפחתת שיער תוך 14 יום בשימוש עקבי
- לאחר תקופת הטיפולים הראשונית עוברים למצב תחזוקה לפי הצורך
- מתאים לצבעי שיער: בלונד כהה, חום בהיר, חום, חום כהה ושחור
- לא מתאים לצבעי שיער: בלונד בהיר, אדום, לבן או אפור
- מתאים לגווני עור: לבן, בז’, חום בהיר וחום בינוני
- לא מתאים לגווני עור: חום כהה וחום שחור כהה
נוחות
- קירור מובנה המפחית תחושת חום ועקצוץ בזמן הטיפול
- מאפשר טיפול נעים גם באזורים רגישים יותר
- זמן טיפול מהיר – טיפול גוף מלא כ־10 דקות
- ממשק פשוט וברור לשימוש ביתי
- מתאים גם למתחילות – מומלץ להתחיל בעוצמה נמוכה ולהעלות בהדרגה
אזורי שימוש
- רגליים
- ידיים
- בית שחי
- קו ביקיני
- בטן
- גב
- פנים
- חזה
גוונים מתאימים
מה בערכה?
- מכשיר להסרת שיער בטכנולוגיית IPL
- משקפי מגן לשימוש בטוח בזמן הטיפול
- סכין גילוח להכנת העור לפני הטיפול
- מתאם וכבל חשמל
- תיק אחסון מבד
- חוברת הוראות שימוש בעברית
ברקוד
6974667821503
